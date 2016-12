Egregio governatore, siamo una giovane coppia di Gravedona e abbiamo saputo in questi giorni del rischio chiusura per il reparto maternità presso il nostro ospedale. Non ci abbiamo capito granché, di chi è la colpa e perché, ma ovviamente ci interessa sapere se potremo avere ancora questo servizio, poiché abbiamo il desiderio di avere presto dei figli.

Marco e Lucia - Gravedona ed Uniti

Gentili Marco e Lucia, rispondo a voi come sto rispondendo a tanti altri lombardi che in questi giorni mi interrogano sulla vicenda dei punti di nascita. Cercherò di fare subito chiarezza. La responsabilità di questo grande pasticcio è da attribuire al Governo di Roma che con motivazioni un po' stravaganti, non voleva darci la deroga per tenere aperti i punti nascita. Proprio lo scorso 21 novembre il Ministero ci aveva inviato una comunicazione negando la deroga; credo lo volesse fare per evitare anche che noi sviluppassimo un modello che smentisse che al di sotto delle 500 nascite l'anno non vi sia sicurezza. Tutto questo a fronte del fatto che come Regione Lombardia avessimo dato la disponibilità a mettere in sicurezza gli stessi punti nascita. Non solo ma avevamo anche trovato le risorse, nell'ambito dello stanziamento di 500 milioni nel triennio per la Sanità, garantire che tutti i punti nascita, anche quelli con meno di 500 nati l'anno, fossero appunto in piena sicurezza. Ora abbiamo accolto, con grande soddisfazione, e stupore la retromarcia del ministro Lorenzin sulla chiusura dei punti nascita: il che significa che le nostre ragioni trovavano una base solida nella richiesta della gente e delle persone a cui noi guardiamo sempre con grande attenzione. Bene, dunque, questo cambio di passo. Ora hanno deciso di cambiare orientamento e siamo pronti a confrontarci ulteriormente e a mettere in sicurezza, come abbiamo dichiarato più volte, i punti nascita in questione, per il bene dei cittadini. Qualche giorno fa il mio assessore al Welfare Giulio Gallera ha già presentato la domanda per la deroga stessa: perché per noi prima di tutto vengono i cittadini e le loro esigenze.

Gentile presidente della Lombardia, apprezziamo sempre la sua attenzione per la Valtellina e la montagna. Ora sappiamo che la sua Giunta ha dato il via anche ad altri importanti interventi. Ma quali sono nel dettaglio?

Giovanni - Sondrio

Gentile Giovanni, proprio la scorsa settimana, la mia giunta ha dato il via libera a numerosi progetti per lo sviluppo della provincia di Sondrio. Tra questi il completamento del Centro polisportivo del ghiaccio di Madesimo, la realizzazione della palestra di arrampicata in località Sassella, la riqualificazione urbana del Comune di Chiuro e la riqualificazione energetica della sede Camerale di Sondrio e il completamento del collegamento ciclopedonale tra Lago e Montagna. Il programma degli interventi, interessa tutto l'intero territorio della Provincia di Sondrio e prevede il potenziamento del sistema viario, la riqualificazione degli edifici pubblici, l'incremento delle infrastrutture a sostegno del turismo locale e, non da ultimo, interventi per sostenere le imprese del territorio. Le risorse che Regione Lombardia mette a disposizione, pari a oltre 13 milioni complessivi a seguito della rimodulazione, derivano dai proventi del demanio idrico riscosso sul territorio della Provincia di Sondrio.

