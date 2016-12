«Grazie a Fondazione Cariplo per il sostegno alla miriade di attività sociali che intessono relazioni di solidarietà e che hanno la capacità di proporre idee innovative nell’ambito dell’arte e della cultura». Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo, partecipando a Milano alle celebrazioni per i 25 anni della Fondazione venerdì 16 dicembre. «E’ un esempio applicato di sussidiarietà e di come in Lombardia anche dalla finanza si è capaci di costruire progetti per il bene comune».

