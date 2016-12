In un clima di grande cordialità mercoledì pomeriggio in sala Giunta, l’Amministrazione comunale ha preso in carico in toto il Parco botanico Nocivelli dall’omonima famiglia. Voluto e progettato agli inizi del 2000 da Luigi Nocivelli, che si era avvalso dell’aiuto della nipote Cristina, il grande polmone verde da una decina d’anni è proprietà del Comune, ma finora a preoccuparsi della sua manutenzione era stata la famiglia Nocivelli, che un grande ruolo ha avuto nella storia del paese. Ora però Barbara Zanetti in Nocivelli, anche a causa dell’età, ha preferito lasciare l’incombenza all’Amministrazione, sicura che farà di tutto per conservare il parco nelle attuali, splendide condizioni.

«Un luogo dell’anima» l’ha definito Barbara, che ha raccontato di aver piantato di recente, per l’ultima volta, delle violette nel parco.

Cristina per parte sua ha esortato a rispettare l’idea del parco di chi gli ha dato vita, «in quanto tutto quel che è stato fatto in quell’area verde ha un suo perché».

Maddalena, figlia di Barbara, ha ricordato l’ecletticità e genialità del padre, sì imprenditore ma anche amante della natura e della cultura. La sua collezione di libri antichi, oggi alla «Fondazione Ugo da Como» di Lonato, è stata definita di eccellenza da parte di più professori dell’Università Cattolica di Milano.

Il parco botanico «Angelo e Lina Nocivelli», che fa parte dei «Grandi giardini italiani», negli ultimi dieci anni è stato teatro anche di tante iniziative; due lustri che saranno ricordati in un libro perlopiù fotografico che sarà dato alle stampe, in edizione limitata, nel prossimo gennaio. Un parco che il vicesindaco Gianmaria Tomasoni si augura possa essere più frequentato anche nella stagione fredda e in questo senso si sta lavorando. Tanto lui che il sindaco Stefano Dotti hanno ringraziato la famiglia Nocivelli per quanto fatto per la comunità. Con anche un pizzico di apprensione per il futuro perché continuare a valorizzare il Parco costerà al Comune una cifra vicina agli 80mila euro l’anno. Si spiega anche così perché, pur con una battuta, il vicesindaco si è augurato che i Nocivelli, pur passando la mano, non si dimentichino completamente di una ricchezza del paese che porta il loro nome.

