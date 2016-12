Ottimo successo per l’ultima commedia dialettale portata in scena dal gruppo «Oltre i confini». Il pubblico ha già richiesto una replica e gli attori, hanno assicurato, non si tireranno indietro, e a breve comunicheranno la prossima data della messa in scena.

Lo spettacolo è stato portato in scena sabato 10 dicembre al cineteatro dell’oratorio. Il titolo? Tutto un programma: «Ospedal, fidàs o fidàs mia?». La commedia, scritta da Camillo Vittici, racconta di un ospedale un po’ particolare con medici e inferimieri quantomeno distratti che scambiano cartelle e fanno danni ai tre pazienti protagonisti.

«Chi era presente e anche chi non è potuto passare la scorsa settimana, ci ha chiesto di fare una replica - hanno rivelato gli attori - Siamo molto contenti e dopo le feste penseremo ad una nuova data. Sentivamo le risate del pubblico ed è stato molto bello. Crediamo che di questi tempi ci sia bisogno anche e soprattutto di ridere». La commedia in due atti, è stata scritta in dialetto bergamasco, mantenuto ma riarrangiato con spazio a frasi e modi di dire bresciani e alle preferenze degli attori, mantenendo però lo spirito della sceneggiatura. Il bilancio, viste le grandi risate del pubblico e la richiesta di replica, è stato più che positivo.

