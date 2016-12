Sorridente, spensierata e senza grilli per la testa. E’ proprio come appare sul settimanale di moda «MarieClaire», Salimata Ndoye, la 16enne italo-senegalese che studia per lavorare nel turismo e ama i set fotografici.

La giovane, residente a Paratico, è apparsa sul numero di dicembre della famosa rivista di moda dopo aver partecipato al casting per la ricerca di nuove fotomodelle.

«Ho fatto qualche sfilata e sono stata fotografata per la pubblicità di un supermercato, ma in realtà era da tempo che avevo messo da parte questa passione. E’ sempre difficile andare a Milano per i casting e non è semplice neanche capire quali fossero le agenzie serie - ha raccontato - Poi ho visto questo concorso e ho pensato di partecipare. Ho rischiato anche di non presentarmi ai provini perché mia madre doveva lavorare e non poteva accompagnarmi, per fortuna si sono offerti mia zia Luisa e i mio cugino Giorgio». E’ stata così selezionata e fotografata dalla rivista, ed è l’unica ragazza che è stata scelta per due foto. Senza trucco è stata sul set per poco più di un’ora, ridendo e scherzando con fotografi e truccatrici. «Mi hanno fatta sentire proprio a mio agio. La mia vera gioia è stata proprio essere lì sul set, non tanto vedere le foto pubblicate sulla pagina del giornale».

Delle ragazze partecipanti ai casting solo dieci potranno avere un contratto con agenzia. E tutti ovviamente facciamo il tifo per Salimata.

