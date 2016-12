21 dicembre

Desenzano Del Garda

Alberi di natale

Per tutto il periodo natalizio, Desenzano si illumina grazie agli alberi di Natale su via Achille Papa. Alberi, effetti di neve, luci e suoni ogni sera, a partire dalle 17, per tutto il centro. mercoledì 21 dicembre

Christmas Market e Joy a le Vele

Fino all'8 Gennaio in galleria, i mercatini di Natale e nell'area bimbi, attività family building in versione natalizia. Al Complesso Commerciale Le Vele di Desenzano, tutto pronto per un nuovo, magico Natale. Galleria addobbata e da venerdì 2 dicembre, un ricco mercatino che si aggiungerà alle proposte natalizie dei punti vendita, con tante opportunità e idee regalo. Torna il Christmas Market Le Vele con un'ancora più ampia offerta e selezionati espositori: gastronomia, handmade e artigianato, oggetti di legno, ceramica e decorati, accessori in lana. Gioielleria e bigiotteria. Giochi, tante idee regalo e articoli personalizzati. Articoli naturali, biologici e per il benessere. Mercato che, quest'anno, resterà in galleria fino all'8 gennaio 2017. Nel giardino del divertimento di Ista Kuga, invece, arrivano le attività in christimas edition di JO - family bulding. Le iniziative prevedono una serie di esperienze innovative studiate sul modello del team building, applicato alla famiglia per "divertirsi e imparare insieme", che coinvolgono bambini grandi e piccini ma anche mamme e papà su diverse tematiche orientate a rafforzare e stimolare le relazioni familiari. Complesso Commerciale LE VELE Via marconi (loc. viadotto) 25015 Desenzano del Garda (BS) http://www.levele.info https://www.facebook.com/CentroCommercialeLEVELE https://twitter.com/cc_levele mercoledì 21 dicembre via marconi

Mostra di presepi artistici

Dal 18 dicembre all'8 gennaio 2017, la Galleria Civica Bosio ospiterà la mostra di presepi artistici, a cura dell'Ass. Aloisiana "Amici del Presepio" di Castiglione delle Stiviere. mercoledì 21 dicembre

Presepe artistico galleggiante

Dall'11 dicembre all'11 gennaio 2017 sarà possibile ammirare sulle acque di Porto Vecchio il tradizionale presepe artistico galleggiante degli "Amici del Porto Vecchio". mercoledì 21 dicembre

Manerba del Garda

Mercatini a Manerba

Torna "Natale a Manerba", l'evento è organizzato dal Comune di Maneba del Garda (BS) e dall'Assessorato al Turismo. Fino all'8 Gennaio potrete trovare bancarelle di prodotti enogastronomici, assistere agli spettacoli circensi, laboratori, sfilate, mostre e visitare la casa di Babbo natale! Giunta alla sua Ventesima Edizione la manifestazione prevede tante iniziative, da domenica 3 Dicembre a Domenica 8 Gennaio potrete partecipare a laboratori a tema, assistere a musical, concerti e rappresentazioni teatrali, visitare il presepe meccanico, assaggiare i prodotti tipici del territorio presso gli stand enogastronomici, acquistare i regali di Natale presso le bancarelle di hobbistica, bigiotteria e artigianato. Potrete visitare i "Mercatini sotto l'albero", in Piazza Garibaldi e in Piazza Aldo Moro, nei seguenti giorni: domenica 25 e lunedì 26 Dicembre; lunedì 1, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 Gennaio. mercoledì 21 dicembre

Salo'

Il culto del duce

Dal 29 maggio 2016 al 28 maggio 2017, il MuSa di Salo' ospita la mostra "Il culto del duce", il lungo viaggio attraverso il fascismo, l'arte del consenso nei busti e nelle raffigurazioni di Benito Mussolini, a cura di Giordano Bruno Guerri. mercoledì 21 dicembre

Sirmione

Sirmione Award 2016

Da domenica 4 dicembre 2016 al 5 marzo 2017, il Palazzo Callas Exhibitions ospita la mostra delle fotografie in concorso nella 7a edizione del premio Sirmione per la fotografia. La mostra seguirà i seguenti orari: dal 5 al 24 dicembre sabato e festivi dalle 14.30 alle 17.30; dal 26 dicembre all'8 gennaio tutti i giorni dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso gratuito. mercoledì 21 dicembre

23 dicembre

Desenzano Del Garda

Canto della stella

Venerdì 23 dicembre alle ore 16, il coro S.M.Maddalena proporrà i canti di Natale itineranti per le vie del centro di Desenzano. venerdì 23 dicembre alle 16:00

Montichiari

Concerto di Natale

Venerdì 23 dicembre alle ore 21 al teatro Bonoris, il tradizionale concerto di Natale della banda cittadina Calro Inico, diretta dal maestro Massimo Pennati. Ingresso libero su prenotazione. venerdì 23 dicembre alle 21:00

24 dicembre

Brescia

BRESCIA vs PRO VERCELLI Serie B 2016/2017

sabato 24 dicembre alle 15:00 Via Giovanni Novagani

Desenzano Del Garda

Aspettando il natale a Rivoltella

Sabato 24 dicembre dalle ore 16 il centro di Rivoltella aspetterà il Natale insieme all'associazione Cuori Ben Nati, con brindisi d'auguri alle ore 23.30. sabato 24 dicembre alle 16:00

26 dicembre

Brescia

Erix Logan

lunedì 26 dicembre alle 16:00 Via San Zeno, 168

MAGIC di e con ERIX LOGAN

Reduci da un tour in Cina di 30 città in Ottobre e Novembre Erix Logan e Sara Maya tornano a Brescia. In questo primo show di Natale presenteranno le loro magie più sensazionali: automobili che appaiono e spariscono, turbine d'aereo a grandezza reale, tanta interazione, divertimento ed intense emozioni sono solo il principio di un viaggio in questo universo incantato. La data 26 dicembre Brescia, Palabanco lunedì 26 dicembre alle 16:00 Via San Zeno, 168

31 dicembre

Brescia

Vincenzo Regis in Chi ride a Capodanno lo fa tutto l'anno

Chi lo fa?ehm?chi ride a capodanno lo fa tutto l'anno! Questo è l'augurio che Vincenzo Regis vuole fare al pubblico che prenderà parte al suo spettacolo, un monologo che ripercorrerà brevemente il 2016 appena terminato, parlerà dei famosi buoni propositi che tutti facciamo sempre per l'anno nuovo e si svilupperà ridendo delle cose della vita e del nostro tempo. La serata inizierà alle ore 22,00 e terminerà alle 24,00 con brindisi al nuovo anno con spumante e panettone per tutti. La data: 31 dicembre Brescia, Palabanco sabato 31 dicembre alle 22:00 Via San Zeno, 168

Capodanno per tutti

Sabato 31 dicembre per festeggiare il nuovo anno, il Comune di Brescia propone vari appuntamenti nel centro città. Dalle ore 22 in Piazza Vittoria appuntamento con musica e cabaret in collaborazione con RadioBruno/RadioVera e il concerto dei "Charliethe cats". In piazza Tebaldo Brusato dalle ore 20, auguri, giochi e cenone di Capodanno su prenotazione organizzato dalla Croce Rossa. sabato 31 dicembre alle 20:00

Desenzano Del Garda

Capodanno in musica

Per dire addio al 2016 e festeggiare il nuovo anno, sabato 31 dicembre dalle ore 21 nel centro di Desenzano, torna "Capodanno in musica" in collaborazione con Desenzano Sviluppo Turistico. In piazza Malvezzi musica live e in piazza Matteotti DJ-set con Radio Studio Più. sabato 31 dicembre alle 21:00

01 gennaio

Desenzano Del Garda

Mercato di Rivoltella

Si rinnova anche questo mese l'appuntamento con il mercato di Rivoltella in Via G. Di Vittorio. domenica 01 gennaio alle 08:00 Rivoltella del Garda

03 gennaio

Desenzano Del Garda

Mercato di Desenzano

Lo storico mercato di Desenzano, tutte le settimane sul Lungolago Cesare Battisti, martedì 03 gennaio alle 08:00 Lungolago Cesare Battisti

Leggi tutte le notizie su "Brescia7"

Edizione digitale