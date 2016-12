Quando due associazioni che aiutano gli altri si incontrano, chi ha bisogno non potrà che beneficiarne.

E' proprio il caso di dirlo per l'incontro tra l'associazione Cancro Primo Aiuto e la Croce Bianca di Brescia. L'occasione è stata la donazione di un'auto da parte della Onlus brianzola all'ente bresciano: e non poteva che succedere il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia. Alla consegna delle chiavi al presidente della Croce Bianca di Brescia, Carlo Braga, erano presenti l'assessore regionale al Territorio Viviana Beccalossi, in veste di presidente vicario onorario di Cancro Primo Aiuto, e l'amministratore delegato dell'associazione, Flavio Ferrari.

«Il motto dell'associazione brianzola, “Siamo solo uomini che aiutano altri uomini”, è molto vicino allo spirito che anima la nostra missione – ha esordito Braga – Ringraziamo, quindi, per l'auto che oggi ci viene donata e che servirà per svolgere una delle attività parallele della nostra Croce Bianca come il trasporto di organi, sangue ed emoderivati».

«Aspettavamo un'occasione per aiutare un'associazione bresciana meritevole ed è arrivata – gli ha fatto eco Ferrari – Alcuni anni fa, quando ad Esine non c'era ancora l'acceleratore lineare, eravamo intervenuti per fornire un mezzo per il trasporto a Brescia dei malati oncologici che necessitavano di cure radioterapiche.

Da questo momento si apre una nuova collaborazione che spero possa portare ulteriori frutti».

Artefice di questo contributo l'assessore Beccalossi, bresciana: «Ci tenevo che queste due importanti realtà che aiutano gli altri, e a cui sono legata in vario modo, si conoscessero. Sono davvero il simbolo di quel volontariato che caratterizza i lombardi e che garantisce alla nostra regione il primato della solidarietà. Sono sicura che insieme potranno fare cose importanti».

Leggi tutte le notizie su "Brescia7"

Edizione digitale